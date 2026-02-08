Россиянам назвали важные детали, на которые надо обращать внимание при приеме квартиры

При приеме квартиры у застройщика в первую очередь необходимо проверять не косметические дефекты, а то, что влияет на безопасность. Об этом «Газете.Ru» рассказал Кирилл Пустяков, руководитель технического отдела юридической компании LEX GROUP.

«Приемка квартиры у застройщика — это тот самый момент, когда вы впервые видите свое будущее жилье не на рендерах и не в шоуруме, а «как есть». И вот здесь хочется сразу начать искать царапины на ламинате и ровность обоев, потому что это видно и цепляет глаз. Но если действовать по-правильному, логика должна быть другой: сначала проверяем то, что влияет на безопасность, здоровье и будущие расходы, и только потом эстетику», — объяснил он.

По словам эксперта, начать стоит с воздуха. С вентиляции.

«Если она не работает, в квартире становится душно, влажность растет, появляется конденсат, особенно вокруг окон и на откосах. А там, где постоянно влажно, быстро заводится плесень, а это уже не про «некрасиво», а про реальный риск для самочувствия и постоянные траты на переделки. Проверить вентиляцию можно прямо на месте: при открытом окне тяга должна ощущаться, иначе это тревожный сигнал, который важно фиксировать», — сказал он.

Следующий фокус внимания: окна и возможные продувания. Неплотности по периметру оконного блока или в зоне створок дают холодный воздух, влагу, налет, а дальше всё по знакомому сценарию: сырость, грибок, неприятный запах и вечная борьба с «почему у нас мокнет откос».

«В сильные морозы иногда проявляется и промерзание фасадной стены — сначала это выглядит как холодное пятно, а позже может превратиться в наледь и очаг плесени. Такие вещи на приемке особенно важны: сегодня вы просто «потрогали, показалось прохладно», а через сезон уже будете вскрывать отделку», — констатировал он.

Отдельная история: скрытая влажность.

«В новостройках стяжка и штукатурка нередко не досушены до конца, а следы старых протечек могут быть замаскированы чистовой отделкой. Поэтому любые намёки на сырость, вздутия, пятна, деформации материалов повод насторожиться и записать в акт. Дальше обязательно смотрим коммуникации: герметичность соединений отопления и отсутствие протечек. Потому что «чуть-чуть капает» в реальности означает испорченные полы, потолок у соседей и спор, который вы точно не планировали», — предупредил эксперт.

И только когда с воздухом, влагой, окнами и инженерией все понятно, можно переходить ко второму слою осмотра, а именно, к отклонениям и механическим повреждениям, работе дверей, качеству монтажа отделки и прилеганиям. Красота важна, спору нет.

«Просто сначала убедитесь, что эта красота не станет декорацией для плесени, холода и аварийных вызовов», — резюмировал он.

