Армия

В силовых структурах рассказали о состоянии солдат ВСУ в Запорожской области

ТАСС: бойцы ВСУ на Запорожском направлении чувствуют себя брошенными командирами
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающие участие в боевых действиях на Запорожском направлении, находятся в плохом психологическом состоянии и чувствуют себя брошенными командованием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, украинские солдаты на данном участке фронта регулярно сдаются в плен Вооруженным силам РФ.

«Это продиктовано в первую очередь высокими темпами продвижения наших войск: украинские военные чувствуют себя брошенными командованием и понимают, что сдаться намного безопаснее, чем пытаться отойти на запасные позиции и пытаться их удержать», — пояснил он.

В силовых структурах обратили внимание, что подобная ситуация усугубляет и без того плохое морально-психологическое состояние бойцов ВСУ. Речь идет о военнослужащих как на Гуляйпольском, так и на Ореховском направлениях. Как сказал источник, в данный момент украинские солдаты предпринимают попытки контратаковать на этих участках, но их усилия не приносят желаемых результатов.

Ранее эксперт рассказал, что ВСУ превращают город Запорожье в крепость.
 
