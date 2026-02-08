AD: НАТО и ЕС отстранились от переговоров по Украине и хотят продолжения войны

Состоявшиеся на неделе визиты западных лидеров в Киев ознаменовали отстранение ЕС и НАТО от переговорного процесса по Украине. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico.

Главным результатом этих встреч стало принуждение президента Украины Владимира Зеленского к продолжению боевых действий.

«Зеленский <…> из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи прибыли в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну», — говорится в материале.

Новость дополняется.