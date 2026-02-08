Размер шрифта
Журналисты нашли русскоговорящего «серого кардинала» в администрации США

Politico: русскоговорящий сотрудник Совбеза США влияет на решения по Украине
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Непубличный сотрудник совета нацбезопасности США Энди Бейкер играет важную роль в формировании внешнеполитического курса американской администрации, оказывая влияние на решения Вашингтона по Украине. Об этом пишет издание Politico.

По словам бывшего заместителя советника по нацбезопасности Алекса Вонга, Бейкер принимал активное участие в проработке вопросов урегулирования ситуации на Украине.

«Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам», — сказал Вонг в беседе с Politico.

Также издание цитирует одного из американских чиновников, который назвал Бейкера «очень умным» специалистом, свободно владеющим русским, болгарским и персидским языками.

По данным Politico, Бейкер участвовал в подготовке скандального выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года.

23 ноября агентство Bloomberg писало, что роль Вэнса в усилиях Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине все возрастает. В статье отмечается, что в подготовке нового мирного плана США активное участие принимал помощник Вэнса по нацбезопасности Энди Бейкер, что является еще одним признаком влияния американского вице-президента.

Ранее в США раскрыли, кто является движущей силой в украинском урегулировании.
 
