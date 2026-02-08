Генсек НАТО Марк Рютте занимает наиболее радикальную антироссийскую позицию. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар, пишет РИА Новости.

«Рютте занимает наиболее радикальную антироссийскую позицию, заявляя, что «следующей целью» Москвы является НАТО», — сказал он.

Гончар добавил, что в НАТО считают Россию долговременной угрозой, на Запада готовятся к затяжному противостоянию.

Посол добавил, что натовские «страшилки» в виде России используются для оправдания оголтелого наращивания оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году

3 февраля Рютте посетил Киев и выступил в Верховной раде Украины. Тогда он заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска.

Комментируя слова генсека НАТО, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал их «приговором» любым мирным соглашениям. По его словам, при таких условиях мирная сделка не будет достигнута.

