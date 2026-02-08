Россиянам объяснили, почему смартфон быстро выключается на холоде и что с этим делать

Выходя на улицу зимой, многие владельцы смартфонов сталкиваются с тем, что устройство быстро садится или внезапно выключается. Основная причина этого кроется в особенностях литий-ионных аккумуляторов, которые используются в подавляющем большинстве современных гаджетов. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

«Эти батареи наиболее эффективно работают при комнатной температуре, около +20 °C. При отрицательных по Цельсию температурах химические процессы внутри аккумулятора замедляются, его внутреннее сопротивление растет, и он теряет способность отдавать накопленную энергию. Когда заряда перестает хватать для поддержания работы системы, срабатывает защита, и телефон отключается. Существуют и более морозостойкие литий-полимерные аккумуляторы, но из-за более высокой стоимости они менее распространены», — объяснил он.

На скорость охлаждения устройства влияет и его корпус. Металлический корпус, например, алюминиевый, быстро проводит холод, ускоряя остывание батареи. Пластиковый корпус или плотный чехол лучше сохраняют тепло, немного продлевая время нормальной работы на морозе. Холод воздействует не только на аккумулятор. Экраны (как LCD, так и OLED) могут временно терять чувствительность или показывать изображение с задержкой, так как жидкие кристаллы и органические слои на холоде теряют свои свойства. Также могут временно меняться рабочие параметры микросхем и процессора.

«Чтобы ваш смартфон работал стабильно в холодный сезон, старайтесь носить устройство во внутреннем кармане одежды, а не в наружном, и используйте утепляющий чехол. Избегайте резких перепадов температуры: не доставайте телефон на морозе из теплого кармана без необходимости, а если устройство охладилось, дайте ему прогреться при комнатной температуре», — посоветовал эксперт.

Перед длительным выходом на улицу полностью зарядите аккумулятор, так как на холоде разряженная батарея «садится» многократно быстрее. Старайтесь реже пользоваться телефоном на морозе для энергоемких задач — съемки видео, игр или навигации. Эти простые меры помогут избежать внезапного отключения связи и сохранят аккумулятор устройства на долгое время, резюмировал Юрасов.

