Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

Россиянам объяснили, как понять, что еда испортилась, если запах «нормальный»

Эксперт Кузнецова: слизь и пузырьки говорят о порче продукта, даже если запах нормальный
Shutterstock

Ориентироваться исключительно на запах при оценке безопасности продуктов — грубая и рискованная ошибка, противоречащая принципам пищевой гигиены. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ксения Кузнецова, старший преподаватель кафедры «Пищевая безопасность» Университета РОСБИОТЕХ.

«Многие опасные патогены (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, патогенные штаммы E. coli) в процессе роста не изменяют органолептические свойства продукта (запах, вкус, внешний вид). Следовательно, «нормальный» вид и запах не являются гарантией безопасности», — объяснила она.

Эксперт назвала приоритетные объективные критерии для оценки (в порядке значимости).

Соблюдение условий хранения и сроков годности. Это первичный и главный фактор. Продукт, хранившийся с нарушением температурного режима (например, вне холодильника дольше 2-х часов) или с истекшим сроком годности, считается потенциально опасным, независимо от его внешнего вида и запаха.

Визуальные изменения — индикатор процессов порчи (но не всегда инфицирования). Микробиологическая порча: появление слизи, липкого налета, пузырьков газа, плесени, неестественного цвета или помутнения. Физико-химическая порча: вздутие упаковки (бомбаж), расслоение эмульсий (в соусах), прогорклый блеск на поверхности жировых продуктов.

Изменение текстуры. Размягчение, потеря упругости, появление водянистости или, наоборот, нехарактерное уплотнение могут указывать на активный гидролиз белков и ферментативную деятельность микроорганизмов.

«Пробовать подозрительный продукт «на язык» категорически запрещено. Даже микроскопическая доза бактериальных токсинов (например, стафилококкового энтеротоксина), устойчивых к нагреванию, может вызвать тяжелое отравление. Для уязвимых групп населения (дети, беременные, иммунокомпрометированные лица) этот риск критически высок», — резюмировала она.

Ранее россиянам рассказали, на каких продуктах надпись «без ГМО» — просто маркетинг.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!