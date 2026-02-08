Врач назвал анализы, которые объяснят причину выпадения волос

Пациенты регулярно приходят к врачам с просьбой назначить анализы при выпадении волос, рассказал трихолог и дерматовенеролог клиники трихологии «Доктор волос» Олег Бучаров. В комментарии «Газете.Ru» он объяснил, работает ли такая диагностика и что нужно делать, если волос на расческе остается все больше.

По словам специалиста, чаще всего пациенты жалуются на потерю волос, объема, ощущение, что волосы стали менее здоровыми, чем раньше. Решить, какие анализы нужны в конкретном случае, врач может только после сбора анамнеза, осмотра и уточняющих вопросов.

«К сожалению, анализов, по которым можно было бы судить о возникновении облысения в ближайшем времени, не существует. На практике ситуация обратная — пациент замечает усиление выпадения волос и обращается к врачу», — отметил Бучаров.

Перечень обследования всегда подбирают индивидуально, продолжил доктор. Тем не менее есть базовые исследования, с которых часто начинают.

«Золотым стандартом будет являться клинический анализ крови, а также биохимический анализ, в котором обращают внимание на белок, уровень железа, гормоны щитовидной железы и половые гормоны», — пояснил трихолог.

При определенных состояниях, добавил он, врачи отдельно оценивают гормоны стресса в крови и ряд витаминов, в частности витамин D и группу B. Бучаров подчеркнул, что сами по себе анализы не «назначают лечение», а помогают понять, куда смотреть дальше и что может провоцировать выпадение. В зависимости от результата и картины на осмотре врач выбирает тактику — от коррекции ухода и восстановления кожи головы до процедур, направленных на питание фолликулов и улучшение микроциркуляции.

«Например, мезотерапия позволяет вводить под кожу головы витаминно-минеральные коктейли, чтобы подпитать волосяные фолликулы и поддержать рост. При PRP-терапии, или плазмотерапии, у пациента берут небольшое количество крови, выделяют плазму, богатую тромбоцитами, и вводят ее в кожу головы. За счет факторов роста она помогает восстановлению клеток, улучшает микроциркуляцию и активизирует рост волос», — прокомментировал эксперт.

Есть и аппаратные методики, продолжил трихолог. Лазерная терапия — это мягкое воздействие низкоинтенсивным лазером, направленное на улучшение кровообращения и обменных процессов. Ультразвуковая терапия помогает «разогнать» микроциркуляцию и глубже очистить кожу головы, одновременно улучшая усвоение активных веществ из уходовых средств. Дополняют это питательные маски, специализированные шампуни и бальзамы.

При этом Бучаров подчеркнул, что начинать все равно стоит с индивидуальной консультации. Только на личном приеме врач может оценить состояние пациента, собрать анамнез, понять, какие анализы действительно нужны, и выбрать тактику диагностики, а затем и лечения.

