Управляющие компании обязали обеспечить связь с жителями через мессенджер Max

Депутат Якубовский: УК с 1 сентября обязаны контактировать с жителями через Max

Управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года должны будут обеспечить официальный канал связи с жильцами через мессенджер Max. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«УК, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max», — сказал он, сославшись на федеральный закон об использовании многофункционального сервиса обмена информацией в сфере ЖКХ.

Якубовский отметил, что речь идет о дополнительном инструменте коммуникации. Все привычные формы взаимодействия — личные приемы, письменные обращения, телефонная связь и другие каналы — сохраняются, уточнил депутат.

28 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, поставщиков ресурсов и операторов по обращению с отходами общаться с жильцами многоквартирных домов в чатах на платформе Max.

В начале декабря россияне начали получать от Госуслуг уведомления о создании домовых чатов в мессенджере Max. Гражданам сообщили, что для их адреса открыт официальный чат, к которому предлагается присоединиться. В уведомлениях подчеркивалось, что такие чаты безопасные и стабильные, работают при блокировке интернета, а ссылка на них не меняется при смене управляющей компании. В середине месяца Госдума приняла соответствующий закон.

Ранее в Госдуме заявили, что вступление в чат дома в Max не может быть «обязаловкой».