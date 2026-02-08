Названа дата первого спектакля Михаила Ефремова после освобождения из колонии

«Известия»: Михаил Ефремов впервые после колонии выйдет на сцену 25 и 26 марта

Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии выйдет на сцену 25 и 26 марта, пишут «Известия».

Газета уточняет, что актер сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Спектакль поставили Никита Михалков и Александр Адабашьян. Партнершей Ефремова будет народная артистка России Анна Михалкова.

В спектакле бывшие муж и жена спустя годы окажутся наедине. Между ними начнется внешне спокойный разговор, наполненный болью, воспоминаниями и прошлым, говорится в публикации.

До этого премьера спектакля «Без свидетелей» была отложена на неопределенный срок. Причиной отсрочки стали проблемы со здоровьем у режиссера постановки. Он почувствовал недомогание из-за болей в почках, и после медицинского обследования у него обнаружили грыжу брюшной полости.

8 июня 2020 года Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади Москвы. Актер в нетрезвом состоянии на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил Lada, в которой сидел 57-летний мужчина Сергей Захаров. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Инцидент получил большой общественный резонанс.

В итоге Ефремова признали виновным и осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Актер в 2020 году признавался, что сожалеет о случившемся. В апреле прошлого года суд удовлетворил просьбу Ефремова об УДО, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет.

