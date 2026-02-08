Размер шрифта
В России почти вдвое выросло число регионов с пенсией выше 30 тысяч рублей

Средняя пенсия неработающих пенсионеров превысила 30 тысяч рублей в 11 регионах
Александр Кряжев/РИА Новости

Число российских регионов, где средний размер пенсии неработающих пенсионеров превышает 30 тыс. рублей, за год выросло почти вдвое и достигло 11. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно материалам фонда, самые высокие пенсии зафиксированы в Чукотском автономном округе — 41 тыс. рублей, Ненецком автономном округе — 37,1 тыс., Камчатском крае — 36,7 тыс., Магаданской области — 36,3 тыс., Ханты-Мансийском автономном округе — 35,7 тыс. и Ямало-Ненецком автономном округе — 35,3 тыс. Также в число регионов с пенсией выше 30 тыс. рублей вошли Мурманская область (33 тыс.), Сахалинская область (32,5 тыс.), Республика Саха (32,2 тыс.), Республика Коми (30,6 тыс.) и Архангельская область (30,2 тыс.).

Для сравнения, в декабре 2024 года средняя пенсия неработающих пенсионеров превышала отметку в 30 тыс. рублей лишь в шести субъектах РФ:
Чукотском, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на Камчатке и в Магаданской области.

По данным Соцфонда РФ, в декабре 2025 года средний размер пенсионных выплат в России составил 23,5 тыс. рублей, тогда как годом ранее — около 21,1 тыс. рублей. Средняя пенсия работающих россиян в последнем месяце прошлого года составила 21,4 тыс. рублей, у неработающих — почти 24 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить из-за пенсионного возраста.
 
