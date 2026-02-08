Результаты россиян на Олимпиаде в Милане 7 февраля 2026 года

Россияне выступили в лыжных гонках, конькобежном спорте и санях на Играх 7 февраля

7 февраля российские спортсмены выступили на своих первых соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо — 2026. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию всех главных событий олимпийского дня.

Лыжница Дарья Непряева пробежала скиатлон 2х10 км за 57 минут 41,3 секунды. По ходу дистанции россиянка один раз упала на спуске. В итоге Непряева заняла 17-е место и уступила 3.56,1 минуты победительнице скиатлона — шведской лыжнице Фриде Карлссон.

Конькобежка Ксения Коржова приняла участие в гонке на 3000 метров и преодолела дистанцию за 4.05,84 минуты, что позволило ей занять 12-е место. Россиянка проиграла 11,56 секунд победительнице — итальянке Франческе Лоллобриджиде (3.54,28).

Саночник Павел Репилов принял участие в первой и второй попытке в одноместных санях и занял промежуточное 16-е место. Третья и четвертая попытки пройдут в воскресенье, 8 февраля.

