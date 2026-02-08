ОРВИ часто «бьют» по нервной системе, предупредили россиян

Даже после «обычной» простуды или гриппа может надолго сохраняться слабость, раздражительность, головные боли, проблемы со сном и концентрацией внимания. Невролог Екатерина Демьяновская подтвердила в беседе с «Газетой.Ru»: это вовсе не случайность, поскольку острые респираторные вирусные инфекции действительно часто затрагивают нервную систему.

«Во время ОРВИ организм запускает мощный иммунный ответ. Для борьбы с вирусом вырабатываются воспалительные медиаторы — цитокины. Они участвуют в реакциях иммунитета, но, если их оказывается в избытке, могут воздействовать на собственные ткани организма, в том числе на центральную нервную систему. Встречаются тяжелые постинфекционные поражения ЦНС — например, подострый склерозирующий панэнцефалит после кори, острый рассеянный энцефаломиелит после любой вирусной инфекции. Если говорить о более легких и частых последствиях вирусных инфекций, то многие люди сталкиваются с тем, что после окончания острого периода инфекции не чувствуют себя выздоровевшими. Дело в том, что под воздействием избытка цитокинов гипоталамус и гиппокамп становятся более чувствительными к любым воздействиям. Именно поэтому достаточно долгое время после болезни могут сохраняться головная и мышечная боль, ощущение «тумана в голове», повышенная утомляемость и снижение концентрации внимания», — объясняет врач.

ОРВИ нередко провоцирует сбои в работе центров вегетативной нервной системы, которая отвечает за сердцебиение, терморегуляцию, потоотделение и адаптацию к нагрузкам. В результате после болезни могут появиться скачки артериального давления, повышенная потливость, чувство внутреннего напряжения, тревожность.

Еще один важный фактор — интоксикация в остром периоде болезни. Продукты распада вирусов и поврежденных клеток циркулируют в крови и влияют на работу нервных клеток. Дополнительно при высокой температуре, заложенности носа и кашле может снизиться поступление кислорода к тканям, в том числе к головному мозгу. Даже умеренная гипоксия (кислородное голодание) способна вызвать головокружение, сонливость и ухудшение когнитивных функций.

«Даже когда вирус уже уничтожен, нервной системе требуется время на восстановление. Нейроны чувствительны к воспалению и энергетическому дефициту, поэтому астения после перенесенной ОРВИ может сохраняться несколько недель. Если этот срок превышает 6 месяцев, то речь идет уже о хронической астении. Риск развития выраженной и длительной астении выше у людей с хроническими заболеваниями, истощающим стрессом, недосыпанием, дефицитом витаминов, а также у тех, кто перенес инфекцию на ногах», — сказала врач-эксперт Лаборатории «Гeмотест».

При этом, если после ОРВИ сохраняется головная боль, выраженная общая слабость, нарушение памяти, сна дольше 3–4 недель, нужно обратиться к врачу. В некоторых случаях перенесенная вирусная инфекция может стать причиной перманентных расстройств, чаще нетяжелых, но снижающих качество жизни и требующих особого подхода к лечению.

