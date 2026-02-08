Размер шрифта
Общество

На Сахалине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на севере Сахалина
Uwe Anspach/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на севере Сахалина. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

По его данным, сейсмособытие произошло в 11:06 по местному времени (03:06 мск). Эпицентр находился в 50 км западнее села Сабо Охинского района, очаг залегал на глубине 13 км.

Как уточнили специалисты, жители населенных пунктов Охинского района могли ощущать толчки силой до трех баллов.

По предварительным данным МЧС, обошлось без пострадавших и разрушений, обращений в экстренные службы не поступало. Сейчас проводится обследование зданий на предмет возможных повреждений.

В конце января у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2, ставшее третьим за день. Эпицентр находился в 189 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км. До этого в регионе были зафиксированы землетрясения магнитудой 5,7 и 5,5. Эпицентр толчков находился в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.

Ранее в Калифорнии за сутки произошло более 15 землетрясений.
 
