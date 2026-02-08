Россия нужна Европе для выживания. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Неизбежно. Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал он.

Так Дмитриев прокомментировал статью журнала Foreign Policy под заголовком «Европа готовится к тому, чтобы переориентироваться на Путина».

В публикации отмечается, что в настоящее время Европа находится на перепутье: она может либо передать ведение дел с Россией американскому лидеру Дональду Трампу и не быть уверенной в результатах, либо проявить прагматичный подход и сама обратиться к российскому президенту Владимиру Путину, несмотря на значительно низкий уровень двусторонних отношений с Москвой.

Автор напомнил, что в Европе раздаются голоса о необходимости прислушаться к призывам президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони о необходимости прямого диалога с Россией, поскольку Евросоюз пытается постепенно, но уверенно снизить зависимость от США, особенно в вопросах, имеющих важное значение для его безопасности.

