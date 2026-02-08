В Москве силовики пресекли вечеринку сатанистов

Правоохранители пресекли проведение вечеринки с сатанистской символикой в ночном клубе Eclipse в Москве. Об этом сообщила газета «Известия».

По ее данным, полицейские задержали 10 участников мероприятия и его организатора. Отмечается, что интерьер был «украшен» пентаграммами, перевернутыми крестами, козьими черепами и другой запрещенной символикой.

В настоящее время выясняются все подробности организации вечеринки.

3 ноября Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга назначил 12 суток административного ареста местному жителю Артему Репину, который пришел на фестиваль «Некрокомиккон» с сатанинской символикой. Мужчину задержали 1 ноября на Красногвардейской площади, возле входа на несостоявшийся фестиваль «Некрокомиккон». Он был одет в костюм священника, в руках держал бокал с пентаграммой и изображением демона Бафомета, а также книгу с подобной символикой и надписью «Сатанинские ритуалы».

