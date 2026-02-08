Размер шрифта
В Институте Пушкина подсчитали количество слов в русском языке

Лингвист Катышев: современный русский язык включает около 500 тысяч слов
Современный русский язык насчитывает порядка 500 тысяч слов. Об этом сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Павел Катышев.

По его словам, итоговая оценка объема лексики была получена после сопоставления и обобщения данных из различных словарей.

«Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке — около полумиллиона слов», — сказал он.

Катышев уточнил, что при подсчете учитывались данные словарей, отражающих разные слои лексики, включая «Большой академический словарь русского языка», «Словарь русских народных говоров», «Большой словарь русского жаргона», а также специализированные словари-справочники.

6 февраля заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская заявила, что слово «коуч» может войти в словари русского языка. По ее словам, слово обозначает важное для экономической и социальной жизни явление, от которого уже появилось множество производных, зафиксированных в орфографическом академическом ресурсе «Академос».

В январе ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева рассказала, что самым популярным глаголом в России за последнее время стало слово «чилить». В числе лидирующих слов она также отметила «токсичный», «вайб» и «глазурь».

Ранее в Казахстане запретили номера машин с «гейскими» сочетаниями букв.
 
