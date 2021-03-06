В Госдуме заверили, что повышение пенсионного возраста не рассматривается

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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания парламентского форума БРИКС в... Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания парламентского форума БРИКС в...
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания парламентского форума БРИКС в...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Госдума не рассматривает и не планирует рассматривать в ближайшее время вопрос о повышении пенсионного возраста, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Этой темы у нас в повестке нет, вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается», — сказал Володин.

Ранее в Кремле опровергли данные о возможном повышении пенсионного возраста в РФ.

В субботу, 6 марта, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с Ura.ru утверждал, что в России не ограничатся однократным поднятием пенсионного возраста, и после сентября 2021 года якобы последует новое увеличение.