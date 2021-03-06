В Госдуме заверили, что повышение пенсионного возраста не рассматривается

Госдума не рассматривает и не планирует рассматривать в ближайшее время вопрос о повышении пенсионного возраста, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Этой темы у нас в повестке нет, вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается», — сказал Володин.

Ранее в Кремле опровергли данные о возможном повышении пенсионного возраста в РФ.

В субботу, 6 марта, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с Ura.ru утверждал, что в России не ограничатся однократным поднятием пенсионного возраста, и после сентября 2021 года якобы последует новое увеличение.