Ученые нашли природное средство против гормонального выпадения волос

Соединение гинзенозида Rf из корейского женьшеня показало способность защищать волосы от гормонального выпадения. К такому выводу пришли ученые из Университета Седжон. Результаты исследования опубликованы в журнале Industrial Crops and Products (ICP).

В экспериментах на мышах с моделью андрогенетической алопеции — самой распространенной формы облысения — прием гинзенозида Rf заметно улучшал рост волос даже при подавленном волосяном цикле. У животных увеличивалось число волосяных фолликулов, их размер, а сами волосы становились толще. Анализ тканей показал восстановление нормальной структуры и активности волосяных луковиц.

Исследователи также выяснили механизм действия вещества. Гинзенозид Rf снижает активность андрогенных рецепторов — белков, через которые мужские гормоны запускают процесс истончения и выпадения волос. Соединение ускоряет разрушение этих рецепторов внутри клеток, тем самым ослабляя гормональные сигналы, приводящие к алопеции. Подобный механизм ранее не описывался в исследованиях выпадения волос.

Авторы отмечают, что результаты получены на доклинической модели и пока не подтверждены в исследованиях с участием людей. Тем не менее работа указывает на перспективность гинзенозида Rf как основы для создания натуральных средств профилактики выпадения волос и продуктов для поддержания здоровья кожи головы.

