Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Культура

«Может исчисляться миллионами»: общественник раскрыл детали своего иска к Киркорову

Бизнесмен Рыськов признался, что добивается сноса строений Киркорова и Долиной
Натальная карта/VK

Бизнесмен из Саратова и общественник Глеб Рыськов, который подал иск против Филиппа Киркорова из‑за его имения на Мякининском полуострове, объяснил в беседе с kp.ru, что пирс певца захватывает часть водоохранной зоны, которую закон запрещает оформлять в частную собственность.

«Он ее просто прихватил, огородил и спокойно ею пользуется…» — возмутился Рыськов.

Рыськов заявил, что своим иском требует привести межевой план участка в соответствие с законом, освободить 20-метровую береговую полосу от построек, демонтировать объекты и обеспечить свободный доступ к воде.

«Если доводы Рыськова в итоге признают законными, <...> это может исчисляться миллионами или даже десятками миллионов рублей», — утверждается в статье.

Следующее заседание по делу Киркорова назначено на 13 февраля, а также Рыськов судится с певицей Ларисой Долиной по аналогичному иску. По версии СМИ, народной артистке России тоже может грозить крупный штраф.

В начале ноября саратовский бизнесмен также предложил снести беседку телеведущего Александра Гордона в лесу. До этого он хотел отнять баню у Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее сообщалось, что Нагиев купил апартаменты с пляжем в Дубае за 300 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!