«Может исчисляться миллионами»: общественник раскрыл детали своего иска к Киркорову

Бизнесмен из Саратова и общественник Глеб Рыськов, который подал иск против Филиппа Киркорова из‑за его имения на Мякининском полуострове, объяснил в беседе с kp.ru, что пирс певца захватывает часть водоохранной зоны, которую закон запрещает оформлять в частную собственность.

«Он ее просто прихватил, огородил и спокойно ею пользуется…» — возмутился Рыськов.

Рыськов заявил, что своим иском требует привести межевой план участка в соответствие с законом, освободить 20-метровую береговую полосу от построек, демонтировать объекты и обеспечить свободный доступ к воде.

«Если доводы Рыськова в итоге признают законными, <...> это может исчисляться миллионами или даже десятками миллионов рублей», — утверждается в статье.

Следующее заседание по делу Киркорова назначено на 13 февраля, а также Рыськов судится с певицей Ларисой Долиной по аналогичному иску. По версии СМИ, народной артистке России тоже может грозить крупный штраф.

В начале ноября саратовский бизнесмен также предложил снести беседку телеведущего Александра Гордона в лесу. До этого он хотел отнять баню у Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее сообщалось, что Нагиев купил апартаменты с пляжем в Дубае за 300 млн рублей.