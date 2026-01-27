Американское вооружение прибыло на ближневосточные базы

Economist: США уже разместили свои ЗРК и системы ПРО THAAD на Ближнем Востоке

США уже разместили свои зенитные ракетные комплексы Patriot, самолеты и системы противоракетной обороны THAAD на военных базах на Ближнем Востоке для перехвата иранских ракет в случае потенциального конфликта. Об этом сообщает издание The Economist.

Издание отмечает, что группировка американских сил в регионе за последнее время быстро изменилась.

21 января газета The Wall Street Journal писала, что США направляют авианосец USS Abraham Lincoln и истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle на Ближний Восток. По данным журналистов, в регионе также будут развернуты дополнительные системы противовоздушной безопасности, включая американские системы ПРО Patriot и Thaad.

27 января стало известно, что атомный авианосец Военно-морских сил Abraham Lincoln приблизился к Оману. Центральное командование ВС США (CENTCOM) в X заявило, что ударная группа во главе с авианосцем выполняет задачи в акватории Индийского океана.

Ранее в Иране порекомендовали военным США прощаться с семьями.