«Как не сойти с ума?» Романцев дал совет новому тренеру «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Романцев дал совет новому наставнику клуба Карседо
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев в эфире программы «Спартак Шоу» дал совет новому наставнику красно-белых Хуану Карседо.

«Как Карседо не сойти с ума в «Спартаке»? Ему нужен хороший пресс-атташе, как у меня был: Трахтенберг, Львов, потом в сборной Витя Гусев. Я им сам говорил, мне негатив не несите. И они меня ограждали от этого», — сказал Романцев.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

Ранее «Спартак» официально объявил о трансфере игрока из «Балтики».
 
