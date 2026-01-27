Причиной нападения мужчины с ножом на жену и сына в Москве могло стать замечание

Причиной нападения мужчины с ножом на супругу и сына могло стать замечание о спиртном и таблетках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина перед случившимся перебрал со спиртными напитками и таблетками. После этого супруга сделала ему замечание на тему того, что тот смешивает медикаменты с алкоголем, и муж напал на нее и сына.

Инцидент произошел 26 января в квартире на Линейном проезде. По данным следствия, пьяный мужчина из-за внезапно возникшей неприязни нанес жене не менее четырех ножевых ранений, а своему сыну не менее восьми ножевых ранений. Пострадавших своевременно доставили в больницу — женщина и ребенок получили серьезные травмы, но остались живы.

Подозреваемого задержали, его планируют направить на амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

