У около 50% населения Санкт-Петербурга зафиксированы антитела

В настоящее время у почти половины жителей Санкт-Петербурга выявляли антитела, сообщил исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация с антителами в регионах России складывается разная, однако в северной столице на конец февраля у около 50% населения были антитела.

«Конечно же, это с учетом естественной инфекции, также в результате вакцинопрофилактики», — добавил Лиознов.

По последним данным, в Петербурге обнаружили 372,9 тыс. случаев инфекции, из них 313,5 тыс. пациентов выздоровели и 11,3 тыс. умерли.

Ранее стало известно, что число выздоровевших после коронавируса в России приближается к 4 млн.