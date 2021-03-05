В Минпросвещения рассчитывают, что следующий учебный год начнется очно и вовремя. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести Единый государственный экзамен, и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году», — сказал Кравцов.

В то же время он подчеркнул, что власти готовы к любому развитию событий.

Ранее Минпросвещения сообщило даты ЕГЭ на 2021 год.