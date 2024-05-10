Врач развеяла миф о «волшебном» времени отхода ко сну

Время отхода ко сну и ритуалы перед засыпанием менее важны, чем общее количество сна в сутки. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказала нефролог, диетолог, терапевт Регина Ахуньянова.

Часто людям рекомендуют ритуалы перед сном: подготовку комнаты ко сну, прогулки. Однако это может усугубить бессонницу и тревогу. Нет и лучшего времени отхода ко сну, главное — спать семь-девять часов и засыпать в одно и то же время. Также стоит отказаться от кофе и чая за девять часов до сна: эти напитки могут затруднить засыпание.

«Если взять сухие исследования – обратиться к Американской ассоциации сна или психотерапевтическим руководствам – мы нигде не найдем цифры ложиться в девять или десять вечера. А те самые волшебные гормоны, которые, как многие думают, вырабатываются только до 23:00, выделяются в фазе глубокого сна независимо от времени засыпания», — объяснила врач.

До этого ученые выяснили, что хронические проблемы со сном у ребенка связаны с четырехкратным увеличением риска психотического эпизода.

Ранее ученые выяснили, что сон в выходные защищает от депрессии.