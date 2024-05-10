проект

>

Врач развеяла миф о «волшебном» времени отхода ко сну

Терапевт Ахуньянова: можно засыпать позже 22 часов, главное — количество сна

close
100%
Freepik.com

Время отхода ко сну и ритуалы перед засыпанием менее важны, чем общее количество сна в сутки. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказала нефролог, диетолог, терапевт Регина Ахуньянова.

Часто людям рекомендуют ритуалы перед сном: подготовку комнаты ко сну, прогулки. Однако это может усугубить бессонницу и тревогу. Нет и лучшего времени отхода ко сну, главное — спать семь-девять часов и засыпать в одно и то же время. Также стоит отказаться от кофе и чая за девять часов до сна: эти напитки могут затруднить засыпание.

«Если взять сухие исследования – обратиться к Американской ассоциации сна или психотерапевтическим руководствам – мы нигде не найдем цифры ложиться в девять или десять вечера. А те самые волшебные гормоны, которые, как многие думают, вырабатываются только до 23:00, выделяются в фазе глубокого сна независимо от времени засыпания», — объяснила врач.

До этого ученые выяснили, что хронические проблемы со сном у ребенка связаны с четырехкратным увеличением риска психотического эпизода.

Ранее ученые выяснили, что сон в выходные защищает от депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами