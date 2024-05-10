Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в пятницу, 10 мая, уничтожили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и один беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, соответствующие попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) были пресечены около 19:45.

10 мая в этом регионе неоднократно запускали сирену ракетной опасности.

В ночь на 10 мая украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. После этого на территории предприятия произошел пожар.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ совершили обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. В четырех частных дома в результате атаки зафиксированы различные повреждения: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.