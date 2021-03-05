На Украине обезглавили памятник Тарасу Шевченко

На Украине в селе Подпечеры Ивано-Франковской области неизвестные отрезали голову памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом сообщил областной мэр Руслан Марцинкив у себя в Facebook.

«Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря», — сообщил он.

Марцинкив обратился в правоохранительные органы с требованием найти преступников.

Это не первый случай, когда памятник Шевченко становится целью вандализма. В 2016 году бронзовый памятник находился в селе Шевченково Черкасской области, но 18 августа он бесследно исчез, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

До этого памятник находился в Симферополе, где его разрисовали в цвета украинского флага.