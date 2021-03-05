Население острова в Новой Зеландии эвакуируют из-за угрозы цунами

В Новой Зеландии стартовала эвакуацию населения с острова Северный. Власти страны из-за угрозы цунами объявили там срочную эвакуацию, сообщает газета The New Zealand Herald.

4 марта в Новой Зеландии случилось землетрясение магнитудой 8,0. Оно стало третьим за день. Эпицентр стихии был расположен в более чем 1,1 тыс. км от города Уакатане на острове Северный.

По информации издания, жители прибрежных территорий покидают свои дома. Им приказали срочно уехать на возвышенные места.