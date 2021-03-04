Постпред РФ считает намерение Киева лишить Крым воды попыткой геноцида

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что стремление властей Украины лишить жителей Крыма водного ресурса можно приравнять к попытке геноцида, сообщает ТАСС.

По его словам, Киев продолжает спекулировать на теме водоснабжения полуострова и придумывать планы по возможной водной блокаде Крыма. Он напомнил, что помимо этого Украина стала организатором экономических и транспортных ограничений на полуострове.

«Напомню, право на воду является необходимым условием для реализации других прав человека, что подтверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 64/292 и практикой Европейского суда по правам человека. Вообще, лишение доступа населения к воде может приравниваться к попытке геноцида», — подчеркнул Лукашевич.

Постпред добавил, что водная блокада может обернуться трагедией как для Крыма, так и для Херсонской области Украины, которая граничит с полуостровом.

Ранее президент США Джо Байден продлил на год санкции против России из-за Крыма.