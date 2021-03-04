Путин призвал «не ломать зубы» тем, кто относится к ветеранам с пренебрежением

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе» высказался о тех, кто пренебрежительно относится к ветеранам и к истории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства призвал «не ломать зубы» таким людям.

«Я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают, в том числе о наших ветеранов», — подчеркнул Путин.

По его словам, ветераны являются людьми «особой закваски, особой крепости духа». Однако политик отметил, что, несмотря на это, они нуждаются в поддержке.

Кроме того, Путин призвал убрать правило, согласно которому улицам могут присваиваться названия в честь имен героев только через определенное время после их смерти.

Ранее глава государства отдал распоряжение выделить более 80 млн рублей ветеранам.