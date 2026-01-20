Женщина проснулась с 2,5-метровым питоном на груди

Fox News: австралийка проснулась и нашла на своей груди питона длиной 2,5 метра

Жительница города Брисбен Рэйчел Блур проснулась среди ночи и обнаружила на своей груди питона длиной 2,5 метра, пишет Fox News.

Полусонная Блур сначала решила, что рядом с ней лежит собака, и потянулась, чтобы погладить животное. Однако вместо шерсти она нащупала гладкую и скользкую поверхность. Когда ее супруг включил прикроватную лампу, стало ясно, что на кровати находится змея.

По словам австралийки, первой реакцией был испуг, после чего она настояла на том, чтобы собак немедленно вывели из комнаты. Женщина опасалась, что животные могут спровоцировать змею. Когда собаки оказались снаружи, женщина начала осторожно выбираться из-под одеяла.

Она предполагает, что питон, который не является ядовитым, проник в спальню через ставни на окне и оказался прямо на кровати.

Муж женщины, по ее признанию, был значительно более напуган происходящим. Сама же Блур объяснила свое спокойствие тем, что выросла в районе, где змеи — обычное явление.

«Я думаю, если ты спокоен, они тоже спокойны», — подытожила она.

