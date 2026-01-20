«Старался не потерять зубы»: Бобровский едва не отправил в нокаут вратаря «Сан-Хосе»

Очередной игровой день в НХЛ ознаменовался дракой с участием Сергея Бобровского, а Александр Овечкин набрал одно очко и тоже вступил в потасовку. Обе команды российских хоккеистов потерпели поражения. Кроме того, нападающий Валерий Ничушкин пропустил матч из-за того, что попал в ДТП.

«Флорида Пантерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:4

Действующие обладатели Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» пока проводят очень неровный сезон. После 48 игр они идут на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. Впрочем, начиная с декабря, они постепенно выправляют ситуацию, чередуя поражения с победами, но уже не выдавая неудачных серий, как это было осенью.

Перед игрой с «Сан-Хосе» команда Бобровского победила «Вашингтон» Александра Овечкина, но этому предшествовало сокрушительное поражение от лидера конференции «Каролины» со счетом 1:9. Произошло это аккурат на следующий день после приема в Белом доме, где Дональд Трамп назвал российского вратаря легендарным. Едва ли такая характеристика вскружила голову Сергею, но не можем не констатировать: впервые в заокеанской карьере он пропустил девять шайб за игру.

И очередной матч сложился для «пантер» не лучшим образом. На своем льду они проиграли «Сан-Хосе», пропустив во втором периоде три шайбы меньше чем за шесть минут. А самым ярким эпизодом встречи стала драка двух вратарей: Бобровского и Алекса Недельковича .

В заключительной 20-минутке голкипер «Сан-Хосе» вступился за партнеров по команде в потасовке. Бобровского действия его коллеги по амплуа вывели из себя, он пересек площадку и набросился на Недельковича. К восторгу публики, они устроили зрелищный поединок — который закончился, правда, победой Алекса. Сергей потерял равновесие и упал, а соперник навалился на него сверху. Игроки «акул» приветствовали это смехом и радостными криками.

«Поддержка болельщиков после боя была, безусловно, невероятной. Это было здорово и трогательно. Я не ожидал, что будет столько скандирования, но это было приятное чувство», — сказал после матча Бобровский.

Неделькович же признался, что старался быть осторожным и беречь свое здоровье.

«Это началось что-то вроде в стиле «дерись или убегай». Просто старался изо всех сил, чтобы меня не ударили, не хотел, чтобы он толком замахнулся. Старался не потерять ни одного зуба», — сказал вратарь «Сан-Хосе».

«Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:2

Не намного лучше обстоят дела и у команды Александра Овечкина: она также идет вне зоны плей-офф, лишь на одно очко опережая «Флориду». К очередной игре регулярного чемпионата и «Колорадо», и «Вашингтон» подошли, потерпев перед этим два поражения кряду. Неудачная серия продлилась у «столичных».

Матчу предшествовал тревожный инцидент. Как выяснилось, форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин по пути на игру попал в ДТП — об этом сообщили в клубе. Он отделался легкими травмами верхней части тела, но серьезных повреждений не получил. Тем не менее встречу с «Кэпс» он пропустил.

Что касается самой игры, «Колорадо» к концу второго периода вел 3:1. Незадолго до перерыва Этен Франк сравнял счет, а ассистировал ему Овечкин. Но в заключительной 20-минутке хозяева забросили еще две шайбы и поставили точку в матче.

Примечательно, что и Ови отметился участием в драке. В первом периоде при счете 1:1 он вступился за Ника Дауда, которому Джош Мэнсон заехал клюшкой по лицу, но развития конфликт не получил: соперников разняли судьи.

Ассистентский балл оказался единственным для Александра в этой игре. Он продолжает набирать очки, но снова не забивает: его безголевая серия достигла четырех матчей. Впрочем, это не помешало россиянину обновить еще несколько достижений. В частности, он приблизился к Марселю Дионну, занимающему 10 место в списке лучших бомбардиров НХЛ с учетом плей-офф . От знаменитого канадца Ови отделяет четыре балла: лидер «Вашингтона» в игре с «Колорадо» набрал 1812-е очко.

Кроме того, по очередному показателю он готов обойти Уэйна Гретцки. Их разделяет лишь четыре очка по количеству баллов, набранных за один клуб в регулярных чемпионатах. У Овечкина 1665 очков. Зато он опередил Шейна Доуна и Джонни Бьюсика по числу матчей в лиге. Россиянин провел 1541 встречу и вышел на чистое 18 место. Следующий в списке — Брент Бернс, на его счету 1544 игры.