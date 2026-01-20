Лавров оценил показатели от безвизового режима между Россией и КНР

Лавров: показатели поездок между Россией и КНР с введением безвиза бьют рекорды

Введение взаимного безвизового режима между Россией и Китаем положительно сказывается на туристическом потоке. Показатели поездок между странами достигли рекордных отметок, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает ТАСС.

«Уже показатели соответствующих поездок достигли рекордных отметок, и, думаю, эта тенденция будет продолжаться», — отметил министр.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года.

В сентябре Китай принял аналогичное решение по отношению к туристам из России — в итоге спрос на туры в КНР среди россиян вырос на 50%.

До этого член комитета Госдумы по туризму Артем Прокофьев заявил «Газете.Ru», что отмена визового режима с Китаем позволит привлекать в Россию индивидуальных туристов и деловых путешественников — эти категории обладают большей платежеспособностью и активно пользуются разнообразной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что россиянам могут открыть безвиз в новые страны Африки.