Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Лавров оценил показатели от безвизового режима между Россией и КНР

Лавров: показатели поездок между Россией и КНР с введением безвиза бьют рекорды
Сергей Гунеев/РИА Новости

Введение взаимного безвизового режима между Россией и Китаем положительно сказывается на туристическом потоке. Показатели поездок между странами достигли рекордных отметок, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает ТАСС.

«Уже показатели соответствующих поездок достигли рекордных отметок, и, думаю, эта тенденция будет продолжаться», — отметил министр.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года.

В сентябре Китай принял аналогичное решение по отношению к туристам из России — в итоге спрос на туры в КНР среди россиян вырос на 50%.

До этого член комитета Госдумы по туризму Артем Прокофьев заявил «Газете.Ru», что отмена визового режима с Китаем позволит привлекать в Россию индивидуальных туристов и деловых путешественников — эти категории обладают большей платежеспособностью и активно пользуются разнообразной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что россиянам могут открыть безвиз в новые страны Африки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664429_rnd_6",
    "video_id": "record::fc475dd7-af6f-42b7-aced-89c5c7b98a00"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+