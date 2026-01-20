Размер шрифта
Глава МИД Финляндии пообещала ответ Европы Трампу на ситуацию вокруг Гренландии

Глава МИД Валтонен: Европа готова ответить США на ситуацию вокруг Гренландии
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа готова ответить США на ситуацию вокруг Гренландии «если в этом будет необходимость». Ее слова с Всемирного экономического форума в Давосе приводит «Европейская правда».

«Мы рассматриваем различные инструменты. Поэтому, безусловно, какая-то реакция будет <...> Думаю, европейский способ решения вопросов с друзьями и союзниками, а США мы до сих пор считаем таковыми, заключается в том, чтобы делать это в дружеском ключе, если это возможно. Но мы готовы ответить. Мы рассматриваем различные инструменты», — сказала Валтонен.

Она заверила, что Европа не торгует принципами. По ее словам, не существует ни одного сценария, при котором ЕС «обменяет» Гренландию на что-либо.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

Ранее политолог указал на попытки Трампа «перевоспитать» Европу.

