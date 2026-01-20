Размер шрифта
В Петербурге откроется первый салон официального дилера электрокаров

«Ведомости»: первый дилерский центр «Амберавто» в Петербурге откроется в январе
Первый дилерский центр отечественных электрокаров «Амберавто» откроется в Санкт-Петербурге в январе. Об этом сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Бренд «Амберавто» принадлежит калининградскому производителю автомобилей «Автотор». Всего «Амбераво» планирует расширить сеть с 13 до 25 точек в Ставрополе, Волгограде, Воронеже, Самаре, Набережных челнах, Саратове, Екатеринбурге, Туле, Рязани и Иваново, помимо Санкт-Петербурга.

13 января «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» писал, что продажи автомобилей в России в 2025 году снизились на 15%. Результат оказался на 7% меньше изначального базового прогноза агентства, предполагавшего продажи 1,43 млн автомобилей.

На первом месте по продажам новых легковых автомобилей находится Lada (329,89 тыс. ед.). Далее следуют Haval (173,3 тыс. ед.) и Chery (99,81 тыс. ед.). Наибольший рост показали Belgee (+96,5%) и российская марка Solaris (в 2,3 раза). Эксперты также отмечают рост продаж Toyota на 40,3% при отсутствии официальных поставок.

Ранее россиянам рассказали, какие новинки электромобилей «Амберавто» ждать в 2026 году.

