Общество

Полицейские остановили супругов за нарушение ПДД и спасли их от мошенников

В Казахстане полицейские спасли супругов, переписавших квартиру на мошенников
Global Look Press

В Казахстане полицейские остановили и спасли супругов, которые чуть не лишились квартиры из-за мошенников, передает местный телеканал «КТК».

Все началось с того, что 62-летняя пенсионерка из Караганды продиктовала отправленный ей код, ответив на звонок от псевдодиспетчера коммунальной компании. Женщина поверила аферистам, так как недавно обращалась к сотрудникам УК для проверки счетчиков.

Чуть позже местной жительнице стали поступать звонки якобы из столичного ЦОНа (Центр обслуживания населения — прим. ред.), ее пытались убедить в необходимости защититься от аферистов. С этой целью супругам даже звонили по видеосвязи неизвестные люди в камуфляже.

Испуганные пенсионеры оформили кредит на 6 млн тенге (920 тыс. рублей — прим. ред.), заложили в ломбард золотые украшения, а в конце концов выписали доверенность на квартиру на человека, данные которого получили по телефону, и сами поехали ее отвозить в назначенное место.

По дороге машина, в которой ехали супруги, то ехала, то останавливалась. Это привлекло внимание патруля. Полицейские остановили водителя, чтобы привлечь его за нарушение ПДД, и выслушали всю историю, предовратив передачу доверенности.

Ранее мошенники пытались обмануть 99-летнего ветерана ВОВ из Кузбасса, но остались без денег. 

