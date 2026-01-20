Зеленский заявил, что не едет в Давос

Зеленский подтвердил, что не едет на форум в Давосе

Президент Украины Зеленский подтвердил, что не едет на форум в швейцарском Давосе. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Зеленский отметил, что останется на Украине, чтобы координировать восстановление энергетики после ночной атаки страны.

По словам украинского лидера, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось подписать, согласованы еще не до конца. Издание отмечает, что поездка Зеленского в Швейцарию еще возможна, если документы будут готовы или будут решения по поставкам средств противовоздушной обороны (ПВО) или помощи в восстановлении энергетики.

До этого стало известно, что президент США не хочет проводить личные переговоры с Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие состоится с 19 по 23 января, а основной темой объявлено «Дух диалога».

Ранее Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе.