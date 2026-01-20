Европа «профукала» свои шансы для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Европа первый раз «профукала», извините за грубое слово, свой шанс в феврале 2014 года, когда не смогла заставить оппозицию условия договора, гарантированного Европой. Второй раз шанс у Европы появился в феврале 2015 года, когда были подписаны с участием Франции, Германии, Украины и России минские договоренности», — сказал глава ведомства.

Кроме того, по его словам, у Европы был и третий шанс — еще до начала спецоперации. Союз, подчеркнул дипломат, мог поддержать инициативу президента России Владимира Путина о заключении договора о гарантиях безопасности с НАТО.

До этого на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Лавров заявил, что пресловутая изоляция России не состоялась, как бы ни говорили недоброжелатели на Западе.

20 января ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что США и Украина знают, что нужно России в рамках урегулирования конфликта.

Ранее в США заявили, что европейцы намеренно мешали урегулированию конфликта на Украине.