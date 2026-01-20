Размер шрифта
Наука

На Землю вновь обрушилась сильная магнитная буря

ИПГ: на Земле началась магнитная буря уровня G3
На Землю снова обрушилась сильная магнитная буря. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики.

Так, по данным ученых, сейчас степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G3 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

20 января пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) сообщила, что накрывший Землю геомагнитный шторм прошел свой пик, но может усилиться. По информации специалистов, радиационный шторм в окрестностях Земли прошел через пик минувшей ночью. Он стал самым сильным в XXI веке.

Магнитная буря продолжается уже вторые сутки, ситуация может оставаться нестабильной еще два-три дня. В частности, в ночь на 20 января почти над территории России и Европы можно было наблюдать полярное сияние. В ночь на 21 января, возможно повторение явления.

Ранее ученые спрогнозировали уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году.
 
