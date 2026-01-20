Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Политолог нашел причину появления «Совета мира»

Политолог Дудаков: Трамп понял, что не может решать мировые конфликты в одиночку
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп создал «Совет мира», поскольку осознал, что не в состоянии самостоятельно решать глобальные конфликты. Об этом News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его оценкам, рано судить о перспективах «Совета мира», но «нет ничего плохого в том», чтобы в нем участвовать, тем более что России поступило предложение. Политолог выразил «осторожный оптимизм» в отношении будущего этой структуры.

«В первый год президентства Трамп пытался все решать в одиночку, кавалерийскими наскоками, и в секторе Газа, и на Украине, и это у него не получалось. Теперь он переходит к новому этапу, пытаясь заручиться поддержкой других стран. Наверное, у этого несколько больше перспектив», — сказал Дудаков.

Эксперт напомнил, что американский лидер критически настроен к существующим международным организациям, в том числе ООН. Через «Совет мира» Трамп пытается предложить что-то новое, указал он.

Президент США приглашает в «Совет мира» суверенные страны вроде России и Белоруссии, а также государства, которые возглавляют его союзники – например, Венгрия, заметил Дудаков. Он также предположил, что отказавшиеся от предложения вступить в «Совет мира» страны могут столкнуться с «негативными последствиями», включая пошлины и тарифы.

19 января стало известно, что президент России Владимир Путин получил от Трампа приглашение войти в «Совет мира» по Газе. О его формировании он объявил несколькими днями ранее. Газета Financial Times назвала приглашение знаком того, что глава Белого дома стремится сохранить теплые отношения с российским лидером, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану США по Украине. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, почему РФ сразу не ответила «нет» на приглашение войти в «Совет мира».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664657_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+