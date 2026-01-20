Политолог нашел причину появления «Совета мира»

Политолог Дудаков: Трамп понял, что не может решать мировые конфликты в одиночку

Президент США Дональд Трамп создал «Совет мира», поскольку осознал, что не в состоянии самостоятельно решать глобальные конфликты. Об этом News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его оценкам, рано судить о перспективах «Совета мира», но «нет ничего плохого в том», чтобы в нем участвовать, тем более что России поступило предложение. Политолог выразил «осторожный оптимизм» в отношении будущего этой структуры.

«В первый год президентства Трамп пытался все решать в одиночку, кавалерийскими наскоками, и в секторе Газа, и на Украине, и это у него не получалось. Теперь он переходит к новому этапу, пытаясь заручиться поддержкой других стран. Наверное, у этого несколько больше перспектив», — сказал Дудаков.

Эксперт напомнил, что американский лидер критически настроен к существующим международным организациям, в том числе ООН. Через «Совет мира» Трамп пытается предложить что-то новое, указал он.

Президент США приглашает в «Совет мира» суверенные страны вроде России и Белоруссии, а также государства, которые возглавляют его союзники – например, Венгрия, заметил Дудаков. Он также предположил, что отказавшиеся от предложения вступить в «Совет мира» страны могут столкнуться с «негативными последствиями», включая пошлины и тарифы.

19 января стало известно, что президент России Владимир Путин получил от Трампа приглашение войти в «Совет мира» по Газе. О его формировании он объявил несколькими днями ранее. Газета Financial Times назвала приглашение знаком того, что глава Белого дома стремится сохранить теплые отношения с российским лидером, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану США по Украине. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

