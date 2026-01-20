Размер шрифта
РФ планирует обсудить с США детали предложения о создании «Совета мира»

Лавров: РФ планирует контакты с США для прояснения деталей о «Совете мира»
Москва планирует контакты с Вашингтоном, чтобы прояснить детали предложения американской стороны по «Совету мира». Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Безусловно, мы хотим прояснить концептуальное видение и практическое видение нашими американскими коллегами этой инициативы. Сейчас мы такие вопросы пытаемся прояснить, будем контактировать», — рассказал дипломат.

Он обратил внимание, что российская сторона заинтересована в том, чтобы использовать любые возможности, которые позволят решить проблемы палестинцев. В том числе это касается гуманитарного кризиса в секторе Газа, начавшегося из-за боевых действий Израиля, выходящих за рамки международного гуманитарного права.

20 января президент США Дональд Трамп сообщил о приглашении российского лидера Владимира Путина в «Совет мира» по сектору Газа. Комментируя ситуацию, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва внимательно рассмотрит инициативу Вашингтона о создании «Совета мира» и приглашение принять участие в его работе.

Ранее в Кремле рассказали, что у РФ есть много вопросов о «Совете мира» по сектору Газа.

