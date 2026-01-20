Размер шрифта
Политика

Стало известно об отмене выступления Зеленского на форуме в Давосе

Украинский блогер Шарий сообщил об отмене выступления Зеленского в Давосе
Suzanne Plunkett/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не выступит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Анатолий Шарий.

«Выступление Зеленского на форуме в Давосе отменено», — говорится в публикации.

До этого журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в социальной сети X написал, что украинский лидер может не приехать на ВЭФ в Давосе. По его словам, глава государства отправится в Швейцарию только при условии, что у него состоится двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом.

20 января в Давос прилетел специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Предположительно, он проведет переговоры со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером.

Мнения российских экспертов о предстоящих встречах в Давосе разделились. В частности, американист Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в этом году ВЭФ может стать «очень знаковым моментом в переговорном процессе по Украине». Другие специалисты считают, что мероприятия в Швейцарии нужны для очередного затягивания переговорного процесса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты сообщили, что Трамп намеренно избегает встречи с Зеленским в Давосе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664765_rnd_4",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
