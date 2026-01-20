СМИ узнали о проблемах со здоровьем у генсека ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, из-за сильной простуды. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя организации Роландо Гомеза.

«К сожалению, генеральному секретарю пришлось отменить свое участие <…>. Оно было запланировано на завтра, но у него сильная простуда», — сообщил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что в Давос прилетел спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, где он должен встретиться со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа, бизнесменом Джаредом Кушнером. По данным Reuters, встреча Дмитриева с представителями президента США запланирована на 20 января.

Были также слухи, что Дмитриев может встретиться в Давосе с Трампом, однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение по поводу своего участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Financial Times, Зеленский пока остается в Киеве «для координации мер реагирования на чрезвычайную ситуацию», вызванную ударами России по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе.