Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

СМИ узнали об отмене подписания плана послевоенного восстановления Украины в Давосе

Axios: подписание плана послевоенного восстановления Украины в Давосе отменили
Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Запланированное подписание плана послевоенного восстановления Украины между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе отменено. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источник в правящих кругах Украины.

Кроме того, по данным издания, точную дату подписания документа вовсе не назначали, поскольку план по-прежнему требует доработки.

До этого британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Киев и Вашингтон обсуждают сразу два экономических соглашения — «о процветании» (послевоенном восстановлении) Украины на $800 млрд и о возможной свободной торговле с США.

Документы якобы увязываются с гарантиями безопасности и параметрами будущего мирного урегулирования, а их согласование может быть завершено в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее Сийярто рассказал, кому придется выполнять запрос Киева на $800 млрд.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664687_rnd_7",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+