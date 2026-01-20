СМИ узнали об отмене подписания плана послевоенного восстановления Украины в Давосе

Запланированное подписание плана послевоенного восстановления Украины между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе отменено. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источник в правящих кругах Украины.

Кроме того, по данным издания, точную дату подписания документа вовсе не назначали, поскольку план по-прежнему требует доработки.

До этого британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Киев и Вашингтон обсуждают сразу два экономических соглашения — «о процветании» (послевоенном восстановлении) Украины на $800 млрд и о возможной свободной торговле с США.

Документы якобы увязываются с гарантиями безопасности и параметрами будущего мирного урегулирования, а их согласование может быть завершено в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

