Лавров предложил лишить Великобританию приставки «великая»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал называть Великобританию Британией, лишив ее приставки «великая». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году, передает РИА Новости.

«Без всяких обид, я считаю, что Британию нужно называть Британией. Потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой», — сказал дипломат.

Он добавил, что был еще один похожий пример — Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, которая перестала существовать в 2011 году в ходе гражданской войны и свержения режима Муаммара Каддафи.

В ходе этой же встречи Лавров заявил, что заявления европейских лидеров о необходимости возобновления диалога с Российской Федерацией сейчас звучат несерьезно. Таким образом дипломат прокомментировал призывы президента франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони наладить контакт с Москвой.

Ранее Лавров раскритиковал заявление президента Франции о «неизбежной» войне с Россией.