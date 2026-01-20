Размер шрифта
Общество

В Госдуме заявили о риске миграции россиян из-за разных мер поддержки в регионах

Депутат Останина: неравномерные меры поддержки в регионах могут вызвать миграцию
Shutterstock

В России меры поддержки многодетных семей, включая предоставление бесплатных парковочных мест, следует вводить сразу во всех регионах. Неравномерное распределение таких решений может спровоцировать миграцию семей между субъектами с точки зрения наибольшего комфорта, заявила в беседе с НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Комментируя инициативу депутатов о введении бесплатной парковки для многодетных семей, парламентарий напомнила, что эту идею уже отвергали, ссылаясь на право регионов самим устанавливать нормы в этой сфере. Однако сегодня введен единый статус многодетных, поэтому и нормы поддержки должны внедряться сразу во всех субъектах, считает Останина.

«Иначе у нас семьи будут мигрировать в более комфортные условия, потому что, как правило, многодетные семьи испытывают огромные проблемы, это далеко не самые богатые семьи, автомобиль для них — это средство роскоши, — подчеркнула она. — Поэтому я поддержу этот законопроект и буду делать все, чтобы депутаты других фракций поддержали его».

Останина добавила, что в случае с бесплатной парковкой речь идет не о мотивирующей мере, которая могла бы повлиять на решение россиян о пополнении в семье, а о социальной поддержке. Демографическую ситуацию как таковую такие решения особо не меняют, а выступают как «меры для поддержания штанов», считает она. К мотивирующим мерам депутат отнесла выплату маткапитала и льготную ипотеку.

«К сожалению, все остальное — это лишь меры социальной поддержки», - заключила Останина.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что бесплатные парковки для многодетных семей должны работать по всей России. При этом он отметил, что, хотя сама инициатива и хорошая, актуальна она в основном для мегаполисов, где есть платные парковки, то есть для региональных столиц.

Ранее многодетных россиянок призвали признать ветеранами труда.

