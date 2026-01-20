Размер шрифта
Зеленский подтвердил приглашение Трампа в «Совет мира»

Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что получил предложение от американского лидера Дональда Трампа вступить в «Совет мира». Его слова приводит «Европейская правда».

Зеленский заявил, что украинские дипломаты прорабатывают это предложение. В то же время он выразил недовольство, что туда также пригласили Россию и Белоруссию.

«Для меня очень сложно представить, как мы с Россией будем вместе в том или ином совете. И это не касается этого Совета. Просто Россия – это про «совет войны». И Белоруссия вместе с ней», – заявил он.

О формировании «Совета мира» по урегулированию конфликта в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января. В числе приглашенных оказались в том числе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Газета Financial Times назвала приглашение президента РФ знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с Россией, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану Вашингтона по Украине.

Учреждение этой организации входило в мирный план Трампа по Газе наряду с размещением в регионе международных сил. Целью «Совета мира» является содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскритиковал Макрона за отказ присоединится к «Совету мира» и пригрозил пошлинами.

