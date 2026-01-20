Руководство ЕС заявило о планах вложиться в Гренландию и Арктику

Фон дер Ляйен: ЕС работает над пакетом инвестиций в Гренландию и Арктику

Страны Европейского союза сейчас работают над пакетом масштабных инвестиций в Гренландию и мерами безопасности в Арктике. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе, передает РИА Новости.

По ее словам, ЕС будет работать совместно с Гренландией и Данией, чтобы понять, как еще больше поддержать местную экономику и инфраструктуру.

При этом работа по обеспечению безопасности Арктики будет проводиться совместно с США, добавила глава ЕК.

17 января президент США Дональд Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Сергей Лавров оценил возможность помощи России Гренландии на фоне угроз США.