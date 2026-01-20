Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Лавров удивился, что журналиста CNN пустили на его пресс-конференцию

Лавров спросил у журналиста CNN, разрешили ли ему быть на пресс-конференции
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции обратился к корреспонденту американского телеканала CNN с вопросом «вам разрешили прийти сюда?». Об этом сообщается в Telegram-канале радио Sputnik.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американскому журналисту задать вопрос Лаврову. В ответ министр заметил: «Вам разрешили прийти сюда?».

«Вы не верите своему счастью?» — иронично добавила Захарова о возможности CNN задать вопрос главе МИД России.

Лавров проводит итоговую пресс-конференцию для российских и иностранных СМИ. 25 декабря Захарова анонсировала, что в ходе мероприятия будут подведены все важнейшие итоги 2025 года.

19 декабря состоялась итоговая пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным, совмещенная с прямой линией. В течение четырех часов глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и граждан. Всего поступило более 3 млн обращений. Главными темами стали специальная военная операция и урегулирование конфликта на Украине. Главные заявления Путина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров рассказал о реакции коллег на его шутки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27664783_rnd_8",
    "video_id": "record::abf33270-93d8-4f45-b7f8-c201578c2853"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+