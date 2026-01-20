Лавров удивился, что журналиста CNN пустили на его пресс-конференцию

Лавров спросил у журналиста CNN, разрешили ли ему быть на пресс-конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции обратился к корреспонденту американского телеканала CNN с вопросом «вам разрешили прийти сюда?». Об этом сообщается в Telegram-канале радио Sputnik.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американскому журналисту задать вопрос Лаврову. В ответ министр заметил: «Вам разрешили прийти сюда?».

«Вы не верите своему счастью?» — иронично добавила Захарова о возможности CNN задать вопрос главе МИД России.

Лавров проводит итоговую пресс-конференцию для российских и иностранных СМИ. 25 декабря Захарова анонсировала, что в ходе мероприятия будут подведены все важнейшие итоги 2025 года.

19 декабря состоялась итоговая пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным, совмещенная с прямой линией. В течение четырех часов глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и граждан. Всего поступило более 3 млн обращений. Главными темами стали специальная военная операция и урегулирование конфликта на Украине. Главные заявления Путина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров рассказал о реакции коллег на его шутки.